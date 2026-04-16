Da die Umsätze vom ersten Quartal nicht verloren, sondern nur in das zweite verschoben werden, fällt der Ausblick entsprechend positiv aus. So erwartet VAT für das zweite Jahresviertel nun einen Umsatz im Bereich von 265 Millionen bis 295 Millionen Franken. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz, die Book-to-bill Ratio, soll weiterhin über 1 liegen.