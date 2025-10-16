Auch wenn der Auftragseingang von VAT im dritten Quartal rückläufig war, habe es von wichtigen Akteuren im Halbleitermarkt zuletzt «mehrere positive Signale» gegeben. Dies deutet laut VAT darauf hin, dass im zweiten Halbjahr 2026 die erwartete Beschleunigung im Halbleiterinvestitionszyklus einsetzen könnte.