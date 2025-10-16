Auch wenn der Auftragseingang von VAT im dritten Quartal rückläufig war, habe es von wichtigen Akteuren im Halbleitermarkt zuletzt «mehrere positive Signale» gegeben. Dies deutet laut VAT darauf hin, dass im zweiten Halbjahr 2026 die erwartete Beschleunigung im Halbleiterinvestitionszyklus einsetzen könnte.
So dürften die von Logikchip-Herstellern kürzlich angekündigten und bestätigten umfangreichen Investitionspläne erst 2026 realisiert werden, heisst es weiter. Auch grössere Investitionen in neue Fabriken für High-Bandwidth-Memory (HBM) werden erst im Verlauf des kommenden Jahres erwartet.
Gemischte Signale gebe es bei Investitionen in die Erweiterung der NAND-Kapazitäten. Die grössten Akteure hätten diese zuletzt weiter verschoben. Die jüngste Erholung sei daher vor allem in den gestiegenen durchschnittlichen Verkaufspreisen zu erklären.
Gleichzeitig soll die gute Nachfrage von chinesischen Auftragsfertigern (OEM) anhalten, da sich das Land bei Computerchips zunehmend unabhängig machen will. Jedoch sei die Marktdynamik dort volatiler als im Westen, heisst es einschränkend.
