Mit der Übernahme will VAT sein Angebot für die Prozesskontrolle in der Chipfertigung unterhalb von 2 Nanometern ausbauen. Finanziert wird die Transaktion über ein neues bilaterales Darlehen von 110 Millionen Franken. Der Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen. Atonarp soll vorerst als separates und unabhängiges Unternehmen weitergeführt werden.