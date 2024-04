In den ersten drei Monaten 2024 ging der Umsatz von VAT im Jahresvergleich um 14,7 Prozent auf 198,5 Millionen Franken zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit landete das Unternehmen am oberen Ende der eigenen Guidance von 185 bis 205 Millionen Franken.