Durch das sogenannte Motu proprio verliert die Vatikanbank (IOR) das alleinige und exklusive Recht, die finanziellen Investitionen des Vatikans zu verwalten. Die neue Anordnung besagt zwar, dass der Heilige Stuhl in der Regel weiter das IOR für die Verwaltung der Vermögenswerte nutzen soll. Die zuständigen Organe können nun aber auch auf Finanzintermediäre anderer Staaten zurückgreifen, sofern zuständige Gremien dies für effizienter oder vorteilhafter halten. Finanzintermediäre können etwa Banken oder Hedgefonds sein.