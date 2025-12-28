Was können Gläubiger bei einer Einigung erwarten?

Eine Einigung hängt von einem politischen Wandel in Venezuela und ‌einer Aufhebung der Sanktionen ab. Analysten gehen davon aus, ⁠dass die Gläubiger auf einen erheblichen Teil ihrer Forderungen verzichten ‌müssten. Schätzungen zufolge könnte ein solcher Schuldenschnitt mindestens 50 Prozent betragen. Im Gegenzug könnten die Gläubiger neue Anleihen mit langer ‍Laufzeit erhalten. Einige Experten halten eine Rückzahlung in Höhe von 30 bis über 40 Prozent des Nennwerts für realistisch.