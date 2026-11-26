Das Energieministerium und der staatliche Ölkonzern PDVSA hätten jeweils eine strategische Allianz mit dem Unternehmen geschlossen, berichtete das staatliche Fernsehen (VTV) am Mittwoch (Ortszeit). Die Vereinbarungen umfassten die Entwicklung von Projekten zur Verbesserung der Stromversorgung, hiess es weiter. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Die amtierende Präsidentin Delcy Rodriguez und der Sender sprachen bei der Unterzeichnung der Verträge von «Siemens Energy». Das 2020 vom Siemens-Konzern abgespaltene Unternehmen firmiert inzwischen jedoch unter dem Namen Omterra. Die Menschen in dem südamerikanischen Land leiden seit langem unter einer unzuverlässigen Grundversorgung. Stromausfälle, die Millionen von Menschen betreffen, dauern oft Stunden oder sogar Tage an. Ein Grossteil des Stromnetzes ist stark wartungsbedürftig. Wegen der Hyperinflation und wirtschaftlicher Sanktionen hat Venezuela die Infrastruktur in den vergangenen Jahren jedoch vernachlässigt.
(Reuters)