Die amtierende Präsidentin Delcy Rodriguez und der Sender sprachen bei der Unterzeichnung der ​Verträge von «Siemens Energy». Das 2020 vom ​Siemens-Konzern abgespaltene Unternehmen firmiert ​inzwischen jedoch unter dem Namen Omterra. Die ‌Menschen in dem südamerikanischen Land leiden seit langem unter einer unzuverlässigen Grundversorgung. Stromausfälle, die Millionen von ​Menschen ​betreffen, dauern ⁠oft Stunden oder sogar Tage ​an. Ein Grossteil ⁠des Stromnetzes ist stark wartungsbedürftig. Wegen der ‌Hyperinflation und wirtschaftlicher Sanktionen hat Venezuela die Infrastruktur in den vergangenen ‌Jahren jedoch vernachlässigt.