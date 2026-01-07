Die Hoffnung auf eine politische Wende in Venezuela treibt die Börse in Caracas weiter voran. Der Leitindex legte zur Eröffnung am Mittwoch leicht zu, nachdem er am Vortag rund ‌50 ‌Prozent in die Höhe gesprungen war. Seit dem US-Militärschlag gegen Venezuela am Wochenende summiert sich das Plus auf rund 75 Prozent. Oppositionsführerin Maria Corina Machado hatte zuletzt ihre baldige Rückkehr angekündigt und die Massnahmen der US-Regierung gegen Präsident Nicolas ​Maduro gelobt. Ihr Lager sei bereit, eine freie Wahl zu gewinnen.