Rodríguez stellt USA Zusammenarbeit in Aussicht

Rodríguez gilt als eine der loyalsten Figuren aus Maduros Machtzirkel. Als Aussenministerin (2014-2017) prägte die überzeugte Sozialistin den konfrontativen Kurs gegen die USA, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Auch nach dem US-Militärschlag am Wochenende gab sie sich zunächst unbeugsam. Das mächtige Militär stellte sich öffentlich hinter sie. Später zeigte sie sich dann bereit zu einer Zusammenarbeit mit den USA. «Unsere Völker und unsere Region verdienen Frieden und Dialog, keinen Krieg», schrieb sie an Trump gerichtet.