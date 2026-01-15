Zwar hat auch US-Präsident Donald Trump bereits für Investitionen in Milliardenhöhe plädiert, allerdings erhebt er auch Anspruch auf das Öl des südamerikanischen Landes. Er begründet dies mit der Enteignung von US-Energiekonzernen bei der Verstaatlichung der venezolanischen Öl-Industrie in den 1970er Jahren. Der US-Präsident verhängte eine Blockade gegen Öl-Tanker aus Venezuela und liess bereits eine Reihe von Schiffen aufbringen.