Der offizielle Firmensitz ist seither in Zürich. Veraxa hat sich auf das Screening von Antikörpern zur Krebstherapie spezialisiert. Im Zuge des Börsengangs bekommt Veraxa Zugriff auf 253 Millionen Dollar, die in der leeren Unternehmenshülle von Voyager liegen. Zugleich will das Unternehmen auf die Suche nach neuen Investoren gehen. Die bisherigen Eigentümer bekommen kein Geld, aber insgesamt 130 Millionen Voyager-Aktien im Wert von jeweils zehn Dollar. Der börsennotierte Biotech-Fonds Xlife Sciences hält bisher 18 Prozent an Veraxa, weitere Aktionäre sind EMBL und deren Technologie-Transfer-Sparte Emblem sowie die Gründer und weitere Start-up-Investoren.