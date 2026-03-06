Deutlich stärker geriet der Euro unter Druck, der zum Schweizer Franken gemäss Daten von Bloomberg auf ein neues Allzeittief von 0,9016 Franken sank. Damit haben die verbalen Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Wochenverlauf wenig gebracht. «Angesichts der internationalen Entwicklung ist unsere ⁠Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, erhöht», erklärte die hiesigen Währungshüter am Montag.