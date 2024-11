Buschan ist derzeit Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), wo er für den Bereich Finanzmarkt und Regulierung zuständig ist, wie einer Mitteilung des VSKB vom Freitag zu entnehmen ist. Er habe in dieser Rolle die Gestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen für die Banken in der Schweiz massgeblich mitgeprägt, so der Kantonalbankenverband.