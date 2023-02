Die Verbraucherlaune in den USA hellt sich auf. Das Barometer hierfür stieg im Februar auf 66,4 Punkte von 64,9 Zählern im Januar, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem minimalen Anstieg auf 65,0 Zähler gerechnet. Die Konsumenten bewerteten ihre Lage zwar besser als im Vormonat, blickten aber überraschenderweise pessimistischer in die Zukunft als zuletzt.