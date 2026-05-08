Die auffälligen Muster zeigten sich an vier Tagen: Am 23. März kündigte Trump an, geplante Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur zu verschieben. Wenige Minuten ‌zuvor wurden Wetten auf sinkende Ölpreise im Wert von 2,2 Milliarden Dollar platziert. Der Ölpreis brach um bis zu 15 Prozent ein. Am 7. April wurden kurz vor der Bekanntgabe einer Waffenruhe durch Trump Verkaufsaufträge im Volumen von 2,12 Milliarden Dollar ausgeführt – ​zu einer Uhrzeit, in der das Handelsvolumen üblicherweise gering ist. Ähnliche Vorgänge gab es am ​17. April vor Aussagen zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus mit einem Volumen ​von fast zwei Milliarden Dollar sowie am 21. April vor der Verlängerung der Waffenruhe mit rund 830 Millionen Dollar.