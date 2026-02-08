Der Anschlag zeigt die Verwundbarkeit ⁠der russischen Militärführung fernab der Front. Seit ‌Dezember 2024 wurden bereits drei weitere Offiziere im Rang Alexejews in oder bei Moskau ‍getötet. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat seit Kriegsbeginn im Jahr 2022 die Verantwortung für die Ermordung mehrerer hochrangiger russischer ​Offiziere übernommen, von denen einige auf einer öffentlichen Liste ‍der Feinde der Ukraine aufgeführt sind.