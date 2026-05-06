«Dies tun wir ⁠mit Blick auf die Auswirkungen auf die deutsche ‌Wirtschaft und insbesondere auf die ‌Arbeitsplätze in ​Deutschland in beiden Häusern, Hypovereinsbank und Commerzbank», sagte Jan Duscheck, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Banken, der «Rheinischen Post» (Mittwoch) laut Vorabbericht. «Grosse Anleger, insbesondere der Bund mit ‌einer Beteiligung von zwölf Prozent, tragen nun Verantwortung für den deutschen Mittelstand, für ​Millionen Privatkunden und nicht zuletzt ​für Tausende Beschäftigte.»

Weiter betonte ​Duscheck: «Eine eigenständige Commerzbank ist die beste Ausgangslage ‌für sichere Arbeitsplätze und eine starke Zukunft beider Häuser.» Verdi stehe an der ​Seite ​der Beschäftigten und ⁠kämpfe für den Erhalt ​von Arbeitsplätzen, für eine ⁠starke Präsenz durch Filialen in ‌der Fläche und für betriebliche Mitbestimmung auf Augenhöhe.

Die Hypovereinsbank ist eine ‌Tochter von Unicredit.

(Reuters)