«Dies tun wir ⁠mit Blick auf die Auswirkungen auf die deutsche ‌Wirtschaft und insbesondere auf die ‌Arbeitsplätze in ​Deutschland in beiden Häusern, Hypovereinsbank und Commerzbank», sagte Jan Duscheck, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Banken, der «Rheinischen Post» (Mittwoch) laut Vorabbericht. «Grosse Anleger, insbesondere der Bund mit ‌einer Beteiligung von zwölf Prozent, tragen nun Verantwortung für den deutschen Mittelstand, für ​Millionen Privatkunden und nicht zuletzt ​für Tausende Beschäftigte.»