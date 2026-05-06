«Dies tun wir mit Blick auf die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und insbesondere auf die Arbeitsplätze in Deutschland in beiden Häusern, Hypovereinsbank und Commerzbank», sagte Jan Duscheck, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Banken, der «Rheinischen Post» (Mittwoch) laut Vorabbericht. «Grosse Anleger, insbesondere der Bund mit einer Beteiligung von zwölf Prozent, tragen nun Verantwortung für den deutschen Mittelstand, für Millionen Privatkunden und nicht zuletzt für Tausende Beschäftigte.»
Weiter betonte Duscheck: «Eine eigenständige Commerzbank ist die beste Ausgangslage für sichere Arbeitsplätze und eine starke Zukunft beider Häuser.» Verdi stehe an der Seite der Beschäftigten und kämpfe für den Erhalt von Arbeitsplätzen, für eine starke Präsenz durch Filialen in der Fläche und für betriebliche Mitbestimmung auf Augenhöhe.
Die Hypovereinsbank ist eine Tochter von Unicredit.
(Reuters)