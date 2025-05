Ihre Aussage begründet sie damit, dass Geberit fast nur auf Europa ausgerichtet sei. Der Konzern erzielt 90 Prozent seines Umsatzes in Europa, davon 30 Prozent in Deutschland. Ebenfalls habe Geberit einen exzellenten Ruf in der Branche - sowie überdurchschnittliche Margen, hohe Ausschüttungen an Aktionäre und ein solider freier Cashflow.