Der Kronprinz habe den staatlichen Ölkonzern ADNOC angewiesen, das Projekt «West-East Pipeline» voranzutreiben, teilte die Pressestelle der Regierung in Abu Dhabi am Freitag mit. Die Pipeline sei bereits im Bau und solle 2027 in Betrieb gehen. Damit solle die Exportkapazität über den Hafen Fudschaira bis 2027 verdoppelt werden. Der ursprüngliche Zeitplan für das Projekt wurde nicht bekannt gegeben.
Die Strasse von Hormus, eine Meerenge zwischen dem Iran und Oman, wurde nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar faktisch geschlossen. Durch die Blockade ist etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung unterbrochen, die normalerweise nach Asien und in andere Teile der Welt fliesst. Die Energiepreise sind infolge der Lieferunterbrechung stark gestiegen. Die VAE und Saudi-Arabien sind die einzigen Golf-Produzenten mit Pipelines, die Rohöl ausserhalb der Strasse von Hormus exportieren können. Andere Golfstaaten wie Kuwait, der Irak, Katar und Bahrain sind für ihre Schiffslieferungen fast vollständig auf die Meerenge angewiesen.
(Reuters)