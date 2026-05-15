Die Strasse von Hormus, eine Meerenge zwischen ​dem Iran und Oman, wurde nach Beginn ​des Iran-Kriegs Ende Februar ​faktisch geschlossen. Durch die Blockade ist etwa ein Fünftel der weltweiten ‌Ölversorgung unterbrochen, die normalerweise nach Asien und in andere Teile der Welt fliesst. Die Energiepreise sind infolge der ​Lieferunterbrechung ​stark gestiegen. Die ⁠VAE und Saudi-Arabien sind die einzigen ​Golf-Produzenten mit Pipelines, die ⁠Rohöl ausserhalb der Strasse von Hormus exportieren können. ‌Andere Golfstaaten wie Kuwait, der Irak, Katar und Bahrain sind für ihre Schiffslieferungen fast ‌vollständig auf die Meerenge angewiesen.