Der überraschende ​Verlust des langjährigen Mitglieds droht die Opec zu schwächen, die trotz interner Meinungsverschiedenheiten über Geopolitik oder Förderquoten meist um ein geschlossenes Auftreten bemüht war. Für US-Präsident Donald Trump ist der Austritt der VAE dagegen ein grosser Erfolg. Er hatte der Organisation vorgeworfen, den Rest der ‌Welt durch künstlich überhöhte Ölpreise «auszunehmen». Trump hatte zudem die militärische Unterstützung der USA für die Golfstaaten mit den Ölpreisen verknüpft: Während die USA die Opec-Mitglieder verteidigten, nutzten diese die Situation ​durch hohe Preise aus.