Jorge Leon, Analyst beim Beratungsunternehmen Rystad, sieht in dem Austritt der VAE «einen bedeutenden Wandel» für die Opec. «Neben Saudi-Arabien ist das Land eines der wenigen Mitglieder mit ‌nennenswerten Reservekapazitäten - jenem Instrument, durch das die Gruppe Einfluss auf den Markt ausübt.» Längerfristig dürfte eine strukturell ​schwächere Opec die Folge sein. «Ausserhalb der Gruppe hätten die VAE sowohl den Anreiz als auch die Fähigkeit, die Förderung auszuweiten», erklärte Leon weiter. Dies werfe grundsätzliche Fragen zur langfristigen Rolle Saudi-Arabiens als zentraler Stabilisator des Marktes auf. Zudem deute es auf einen potenziell volatileren Ölmarkt hin, da die Fähigkeit ‌der Opec schwinde, Ungleichgewichte beim Angebot auszugleichen.