Die beiden Länder waren bei Opec+-Treffen gelegentlich aneinandergeraten, da die VAE neue Investitionen in die Ölförderkapazitäten tätigen wollten, während Riad die Gruppe dazu drängte, das Angebot zu drosseln. Solche Meinungsverschiedenheiten hatten Abu Dhabi bereits zuvor an den Rand eines Austritts aus der Opec gebracht, doch es kam nie dazu.