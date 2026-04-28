Der Austritt der VAE am 1. Mai nach sechs Jahrzehnten Mitgliedschaft ist ein bedeutender Verlust für die Organisation, die Jahre damit verbracht hat, die globalen Ölmärkte auszubalancieren und die Preise durch Steuerung der Rohölversorgung zu stützen. Der Schritt ist zugleich ein weiteres Anzeichen dafür, wie der Iran-Krieg die globalen Energiemärkte auf Jahre hinaus verändern wird.
Zwar hatten die VAE angesichts langjähriger Spannungen mit Saudi-Arabien in der Vergangenheit wiederholt über einen Austritt aus der Opec gesprochen, doch Energieminister Suhail Al Mazrouei erklärte in einem Bloomberg-Interview, die durch den Krieg verursachten Störungen hätten einen günstigen Zeitpunkt für diesen Schritt geschaffen.
«Dies ist eine Entscheidung, die wir nach einer sehr sorgfältigen und langen Überprüfung all unserer Strategien getroffen haben», sagte er. «Die Entscheidung wird aus unserer Sicht zum richtigen Zeitpunkt getroffen, weil sie den Markt nicht stark beeinflussen wird: Der Markt ist unterversorgt.»
Die VAE seien der Ansicht, dass die durch den Krieg verursachten Engpässe Flexibilität erfordern, um auf die Marktnachfrage reagieren zu können, ohne durch kollektive Entscheidungsprozesse innerhalb der grösseren Gruppe eingeschränkt zu sein, sagte er.
Hintergrund des Austritts sind auch jahrelange Spannungen mit dem führenden Land der Organisation erdölexportierender Länder und Nachbar Saudi-Arabien, sowohl hinsichtlich der Ölförderpolitik als auch im Wettbewerb um regionalen politischen Einfluss.
Die beiden Länder waren bei Opec+-Treffen gelegentlich aneinandergeraten, da die VAE neue Investitionen in die Ölförderkapazitäten tätigen wollten, während Riad die Gruppe dazu drängte, das Angebot zu drosseln. Solche Meinungsverschiedenheiten hatten Abu Dhabi bereits zuvor an den Rand eines Austritts aus der Opec gebracht, doch es kam nie dazu.
Kurzfristig dürfte die Auswirkung jedoch begrenzt sein, da der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Exporte aus dem Persischen Golf drosselt — und die VAE, die Saudis, den Irak und andere dazu zwingt, die Produktion zu senken, anstatt sie zu erhöhen. Öl-Futures werden in London nahe 111 Dollar pro Barrel gehandelt.
(Bloomberg)