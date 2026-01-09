Losgetreten wurde das Verfahren von Beat Stocker. Er sah in der Berichterstattung von «Inside Paradeplatz» (IP) rund um die mutmasslichen Verfehlungen des ehemaligen Raiffeisenbank-Chefs Pierin Vincenz seine Privatsphäre verletzt. Stocker ist einer der Mitbeschuldigten im Verfahren gegen Vincenz.