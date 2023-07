Die frei Bürofläche stieg damit im zweiten Quartal in Folge an. Ende letzten Jahres hatte die frei Fläche mit 3,2 Prozent des Gesamtbestandes ein mehrjähriges Tief erreicht. Das Unternehmen erfasste für seine Erhebung per Ende Juni die schweizweit innerhalb von drei Monaten verfügbaren Büroflächen, wie CBRE am Freitag mitteilte.