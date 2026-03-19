Frust und Unsicherheit bei den Menschen im Iran

In der iranischen Bevölkerung verstärkten sich derweil Verunsicherung und Frust. Am Freitag beginnt das persische Neujahrsfest Norus. Doch die Basare und Einkaufspassagen sind leer, viele Familien harren in ihren Wohnungen aus. «Meine Frau und ich wissen nicht, was wir machen sollen», sagt Dschawad, ein 72 Jahre alter Rentner. «Wie lange soll das noch so weitergehen? Keiner hat eine Antwort!» Aussagen von Menschen im Iran gelangen derzeit seltener nach aussen.