Valiant

Auch die Bank Valiant erhöht ihre Zinssätze trotz Zinspause bei der Schweizerischen Nationalbank. Per 1. Oktober gibt es auf dem Sparkonto etwa 0,8 Prozent für Guthaben bis 50'000 Franken. Per 1. November 2023 folgen dann auch im Vorsorgesortiment Zinssatzerhöhungen – auf einem Vorsorgekonto 3a fliessen 1,0 Prozent Zins. Kunden, die Neugeld auf das Sparkonto Plus überweisen, erhalten weiterhin einen Zinssatz von 1,5 Prozent.