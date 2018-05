"Angestellte bei Facebook und Google sind die neuen Investmentbanker". Aussagen und Behauptungen wie diese hört man immer wieder. Damit ist nicht bloss die steigende Macht der Internetkonzerne gemeint. Sondern auch die Löhne der Angestellten.

Dass der Vergleich mit dem Finanzwesen nicht an den Haaren herbeigezogen ist, beweisen immer mehr Zahlen. So berichtete kürzlich die englische Wirtschaftstageszeitung "City A.M.", dass die durchschnittliche Vergütung eines Google-Angestellten im Vereinigten Königreich (U.K.) 200'304 britische Pfund im Jahr 2017 betragen habe. Das sind umgerechnet 265'000 Franken. Darin enthalten sind Löhne, Boni, Pension und Sozialversicherungszulagen.

Durchschnittvergütungen von Google Schweiz sind nicht bekannt. Es ist indes anzunehmen, dass sie sich nicht wesentlich von den U.K.-Vergütungen unterscheiden - wahrscheinlich liegen sie gar höher, nimmt man die Durchschnittslöhne weltweit als Masstab. Hier liegt die Schweiz auf Rang drei, das Vereinigte Königreich bloss auf Rang 21.

Vergleicht man den englischen Google-Durchschnittslohn von 265'000 Franken pro Mitarbeiter mit den Vergütungen, die bei Schweizer Banken gezahlt werden, kommt man tatsächlich zum Schluss: Die Google-Mitarbeiter beziehen Löhne, wie sie nur im Finanzwesen bezahlt werden. In der Schweiz würde eine Google-Marke von 265'000 Franken nur von der Bank Vontobel geschlagen. Diese gab laut einer Auswertung des Branchenportals finews.ch im letzten Jahr pro Angestellten mit 316'000 Franken pro Angestellten am meisten aus.

Facebook in den USA an der Spitze

Mit einem Jahreslohn von 265'000 Franken verdienten Google-Angestellte aber mehr als UBS-Mitarbeiter (259'000 Franken im Schnitt) sowie die Banker von Julius Bär (247'000 Franken), Credit Suisse (217'000 Franken), Zürcher Kantonalbank (197'000) oder Raiffeisen (148'000).

Solche Vergleiche werden bestätigt durch Untersuchungen der US-Analysefirma Equilar, welche die Medianlöhne der grossen Tech-Firmen mit den Vergütungen der Dow-Jones-Firmen in Bezug gestellt hat. Demnach bezahlten Facebook (fast eine Viertelmillion Dollar pro Mitarbeiter), Alphabet (Muttergesellschaft von Google), Netflix und Twitter ihren Mitarbeitern mehr als die erste Dow-Jones-Firma Exxon, wie in der Tabelle unten ersichtlich ist.

Das bestbezahlende Finanzinstitut in der Tabelle, die Investmentbank Goldman Sachs, lässt pro Mitarbeiter "nur" 135'000 Dollar springen. Damit bezahlt Goldman rund 100'000 Dollar weniger als der Spitzenreiter Facebook.

Löhne 2017 pro Angestellten (Median) der grossen US-Techfirmen (rot) verglichen mit Unternehmen aus dem Dow-Jones-Index (grau). Quellen: Equilar, recode.net.