Das Börsenjahr 2025 hat diese Woche mit einem ausgedünnten Handel gestartet. Der Schweizer Aktienmarkt fand an seinem ersten Handelstag keine klare Richtung, schloss jedoch schlussendlich um 0,2 Prozent höher. Die US-Börsen hingegen verzeichneten zumindest am zweiten Handelstag einen satten Gewinn. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,80 Prozent, während der S&P 500 um 1,26 Prozent stieg. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es gar um 1,67 Prozent nach oben.