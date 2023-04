Die Statistik zeigt, dass Investitionen in Börsenindices auch in der jüngeren Vergangenheit kaum erfolgreich waren und Index-Käufe oft einem Nullsummenspiel gleichkamen. Der S&P 500 Index bewegt sich in den letzten sechs Monaten in einem Range von 3800 bis 4200 Punkte und der SMI zwischen 10'129 und 11'425 Punkten - das entspricht in beiden Fällen einem verhältnismässig engen Kursband von 12 Prozent.