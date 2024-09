In der Folge verloren am Sonntag mehr als elf Millionen DirecTV-Abonnenten den Zugang zu Disney-eigenen Sendern wie ESPN und ABC. «Wir werden keine Vereinbarung eingehen, die unser Portfolio an Fernsehkanälen und Programmen unterbewertet», erklärten die Disney-Manager Dana Walden, Alan Bergman und Jimmy Pitaro am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme. DirecTV will sein Angebot an den Geschmack der Verbraucher im Streaming-TV-Zeitalter anpassen und warb bei Disney um kleine, preiswertere Pakete - einschliesslich Paketen ohne ESPN für Kunden, die keinen Sport schauen.