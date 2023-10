Mit einem Agilitätsprogramm namens «Top Speed 23» und diversen Massnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung versucht Schindler, Profitabilitätseinbussen einzugrenzen. Das sei in der ersten Jahreshälfte gelungen, man sei aber noch nicht am Ziel, hielt CEO Silvio Napoli an einer Telefonkonferenz im Juli fest. Das Thema Effizienz werde auch in den kommenden Quartalen eine der Top-Prioritäten des Unternehmens sein.