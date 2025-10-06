Den Chef-Posten übernimmt Schulman von Hans Vestberg, der laut Mitteilung bis zum 4. Oktober 2026 als Sonderberater tätig sein wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hierzu zähle auch die Integration der übernommenen Frontier Communications, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein soll. Vestberg bleibt zudem Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Jahreshauptversammlung.