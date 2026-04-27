«Die ‌Ergebnisse ⁠zeigen, dass unsere Trendwende nicht nur voranschreitet, sondern an Fahrt gewinnt», ⁠sagte Dan Schulman, der Chef des US-Mobilfunkers Verizon, am Montag. «Wir sind dabei, unsere Marktführerschaft ‌zurückzugewinnen.» Er gehe davon aus, dass die Zahl ‌der neuen Mobilfunkverträge zum ​Jahresende am oberen Ende der angepeilten Spanne von 750.000 bis einer Million liegen werde. Dies wäre eine Verdreifachung im Vergleich zu 2025. Darüber hinaus hob Schulman das Gewinnziel für 2026 auf ‌4,95 bis 4,99 von 4,90 bis 4,95 Dollar je Aktie an.