In Deutschland fehlen solche Daten. Das Bundesgesundheitsministerium spricht nur von "erheblichen ökonomischen Auswirkungen", etwa durch lange Berufsunfähigkeitszeiten. Die anderen Ministerien tappen im Dunkeln. "Es sind sicher viele Hunderttausende im Moment in Deutschland, die aus dem Berufsleben gefallen sind durch die Erkrankung und letztendlich auch in der Familie fehlen", schätzt die Immunologin Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité. "Natürlich ist das eine riesige Dimension, auch was die Kosten angeht. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was es kosten würde, wenn wir in grossem Stil Medikamente entwickeln würden." Die Förderung von Studien auf diesem Gebiet sei bislang viel zu zögerlich verlaufen. "Letztendlich hätte man viel mehr Studien und auch schon früher machen können", kritisiert sie.