ABB hatte bereits im April angekündigt, dass die Robotik-Sparte im zweiten Quartal 2026 eigenständig an die Börse kommen soll. Die Synergien mit anderen ABB-Sparten seien begrenzt, hiess es zur Begründung. Bloomberg berichtete im Mai zudem, dass ABB auch einen Verkauf der Robotik-Sparte als Alternative zum geplanten Spin-off auslote. Die Option eines Verkaufs hatte ABB nie ausgeschlossen.