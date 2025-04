Zürich verliert Spitzenplatz beim Wohnungsverkauf

Zürich, bisher die Region mit der schnellsten Verkaufszeit, wurde erstmals von der Zentralschweiz überholt. Dort konnten Wohnungen im Durchschnitt nach 62 Tagen verkauft werden, während in Zürich die Verkaufszeit auf 67 Tage stieg. Insgesamt mussten Verkäufer in allen Regionen längere Wartezeiten in Kauf nehmen, besonders ausgeprägt im Tessin (168 Tage, plus 37 Tage).