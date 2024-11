In den beiden Vorjahren habe das höhere Zinsniveau manchen Interessenten vom Kauf abgehalten. Inzwischen hätten sich die Finanzierungsbedingungen aber wieder verbessert. Dennoch zeichne sich keine Rückkehr zur Marktsituation von vor dem Zinsanstieg ab, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten jüngsten Ausgabe der Publikation «Immobilien aktuell» der Zürcher Kantonalbank (ZKB).