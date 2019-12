Am Montag vor einer Woche liess Swiss Re am Investorentag durchblicken, das kapitalintensive Tochterunternehmen ReAssure noch immer dekonsolidieren zu wollen. Dies, nachdem die Wirren um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union einen Gang an die Londoner Börse im Frühsommer vereitelt hatte.

Nun macht der Rückversicherungskonzern aus Zürich Nägel mit Köpfen. Wie einer Mitteilung an die Medien zu entnehmen ist, wird ReAssure für 3,25 Milliarden Pfund an die Phoenix Group verkauft.

Swiss Re erhält für die 75-Prozent-Beteiligung Phoenix-Aktien im Gegenwert von knapp 1,24 Milliarden Pfund sowie 1,2 Milliarden Pfund in bar. Dass die ehemalige ReAssure-Mutter in den Verwaltungsrat der Phoenix Group einzieht, deutet an, dass die Aktienbeteiligung strategischen Charakter haben dürfte.

Swiss Re kann mit diesen Neuigkeiten sowohl bei den Anlegern als auch bei den Analysten punkten. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die Aktie des Rückversicherers zur Stunde 2,2 Prozent auf einen Mittelkurs von 108,10 Franken. Damit flirtet die Aktie mit den langjährigen Höchstkursen von Anfang Dezember bei 108,60 Franken.

ReAssure-Verkauf weckt Dividendenfantasien

Noch im Januar hiess es, Swiss Re könnte die Börsenpläne für ReAssure auf Eis legen und das auf geschlossene Lebensversicherungsportfolios spezialisierte Tochterunternehmen an den Spezialversicherer Rothesay Life verkaufen. Der britische Nachrichtensender Sky News nannte damals eine Transaktionssumme von bis zu 3,5 Milliarden Pfund.

Als sich Pläne für einen Gang an die Londoner Börse in den darauffolgenden Monaten wieder konkreter wurden, war dann in Analystenkreisen sogar von einem Börsenwert von bis zu 4 Milliarden Pfund die Rede (cash berichtete).

Dass ReAssure im Rahmen der jetzigen Transaktion nur mit 3,25 Milliarden Pfund bewertet wird, könnte deshalb als Enttäuschung empfunden werden. Allerdings fliessen Swiss Re durch den Verkauf 1,2 Milliarden Pfund in bar zu. Da ist mehr als beim ursprünglich geplanten Börsengang der Fall gewesen wäre und weckt nun Dividendenfantasien. Analysten schliessen jedenfalls nicht aus, dass auch die Aktionäre von Swiss Re im Rahmen einer Sonderdividende oder eines Aktienrückkaufprogramms zum Handkuss kommen werden.