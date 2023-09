Viridium ist der mit Abstand grösste Abwickler von Lebensversicherungen in Deutschland. Die 720'000 Policen von Zurich Deutscher Herold Leben wären die fünfte Übernahme eines Altbestandes, den die Versicherer loswerden wollen. Die Zurich- mit traditionellen Zins- und Beitragsgarantien stehen für ein verwaltetes Vermögen von rund 21 Milliarden Euro. Viridium will dafür laut Insidern etwas mehr als eine halbe Milliarde Euro zahlen. Zurich will sich in Deutschland - wie in Italien - auf fondsgebundene Lebensversicherungen konzentrieren, aus denen ein Grossteil des Portfolios von rund drei Millionen Policen in Deutschland bereits besteht.