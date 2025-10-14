Unter den drei grossen Rückversicherern ist Swiss Re tatsächlich die am günstigsten bewertete. Die Münchener Rück und die Hannover Rück werden mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf die erwarteten Ergebnisse des nächsten Jahres von 11,2 bzw. 11,8 bewertet – Swiss Re dagegen mit 8,9. Die Dividendenrendite von Swiss Re liegt mit 4 Prozent ebenfalls über jener der Münchener und Hannover Rück (beide rund 3,5 Prozent).