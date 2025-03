Absatz bricht ein

Dabei zeichnen sich die wirtschaftlichen Probleme bei Tesla schon länger ab. 2024 verzeichnete der E-Auto-Pionier erstmals einen Absatzrückgang, die Gewinne leiden unter dem vor allem in China tobenden Preiskrieg. Seit Jahresbeginn verschärfen sich die Schwierigkeiten. In den ersten Monaten 2025 brach die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen drastisch ein. So kollabierte in Deutschland im Februar der Absatz um mehr als 75 Prozent, obwohl der Elektroautomarkt insgesamt wieder anzog. Ähnlich sieht es in vielen anderen Ländern aus: In den Niederlanden wurden im Februar ein Viertel weniger Teslas verkauft, in Schweden 42 Prozent weniger, 48 Prozent waren es in Dänemark und Norwegen, 45 Prozent in Frankreich, 55 Prozent in Italien. Auch in Australien ging es um zwei Drittel abwärts.