Obwohl das Unternehmen «flexibel» bleibe, um sich «an veränderte Bedingungen anzupassen», betont er, dass es an seinem Standort in Ibach, wo es 1884 von seinem Urgrossvater gegründet wurde, festhalten werde. Im Jahr 2024 verzeichnete Victorinox einen Umsatz von 417 Millionen Schweizer Franken. In den Vereinigten Staaten, dem wichtigsten Exportmarkt, wurden 13 Prozent des Umsatzes erzielt, bei den Berufs- und Küchenmessern waren es sogar 18 Prozent.