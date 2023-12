Zwei Polizisten seien schwer verletzt, teilte Polizeichef Ivica Ivkovic am Montag mit. Er kündigte Festnahmen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen an. Oppositionsparteien warfen dagegen der Polizei übermässige Gewalt vor. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von Polizisten, die Männer in Strassen in der Nähe des Belgrader Rathauses verprügelten. Die Opposition will die Proteste am Montag fortsetzen. Sie fordert die Annulierung des Wahlergebnisses.