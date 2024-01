Das entschied eine mit sieben Männern und zwei Frauen besetzte Geschworenenjury am Freitag (Ortszeit) nach rund zweistündigen Beratungen an einem Gericht in New York. Trump habe mit seinen Kommentaren über Carroll «böswillig» gehandelt, hiess es in dem Urteil, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.