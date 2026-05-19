Vom Verlust ‌des ⁠wichtigsten Kunden seien bei Varta rund 350 Arbeitsplätze ⁠in Nördlingen und am Firmensitz im nahen Ellwangen betroffen, sagte ein Sprecher am ‌Dienstag nach einer Betriebsversammlung. Der ‌Vertrag mit dem - nicht namentlich ​genannten - Ankerkunden laufe Ende Oktober aus, erklärte Varta, für die neue Produktreihe sei Varta nicht mehr berücksichtigt worden. Varta baut in Nördlingen fast ausschliesslich die wiederaufladbaren «CoinPower»-Knopfzellen für die «AirPods»-Kopfhörer ‌von Apple. Diese würden künftig von einem Lieferanten aus China geliefert, sagte ein Insider.

«Damit entfällt für die hochspezialisierte Produktionseinheit ​der VARTA Micro Production GmbH in ​Nördlingen die wirtschaftliche Grundlage und die ​damit verbundenen Arbeitsplätze», hiess es in der Mitteilung. «Die Entscheidung des Ankerkunden ‌hat für den Standort Nördlingen sehr einschneidende Konsequenzen», sagte Varta-Chef Michael Ostermann. «Leidtragende sind allen voran unsere Mitarbeitenden vor Ort, ​die ​diese Entwicklung nicht zu vertreten ⁠haben.» Geld verdient habe Varta mit ​den Zellen wegen ⁠des schwachen Dollar zuletzt ohnehin nicht mehr, sagte der ‌Insider.

In Nördlingen sitzt neben der Knopfzellen-Produktion auch die Firma V4Smart, die Lithium-Ionen-Akku-Rundzellen herstellt und mehrheitlich ‌inzwischen der Porsche AG gehört, die sie ​für ihre Sportwagen braucht.

(Reuters)