Vom Verlust ‌des ⁠wichtigsten Kunden seien bei Varta rund 350 Arbeitsplätze ⁠in Nördlingen und am Firmensitz im nahen Ellwangen betroffen, sagte ein Sprecher am ‌Dienstag nach einer Betriebsversammlung. Der ‌Vertrag mit dem - nicht namentlich ​genannten - Ankerkunden laufe Ende Oktober aus, erklärte Varta, für die neue Produktreihe sei Varta nicht mehr berücksichtigt worden. Varta baut in Nördlingen fast ausschliesslich die wiederaufladbaren «CoinPower»-Knopfzellen für die «AirPods»-Kopfhörer ‌von Apple. Diese würden künftig von einem Lieferanten aus China geliefert, sagte ein Insider.