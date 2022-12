Lehmann: Aktie wird sich stabilisieren

Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann sagte am Donnerstag auf einer Konferenz in London, dass sich die Aktie der Bank nach Abschluss der Bezugsrechtsemission stabilisieren werde und dass die Anleger bis dahin mit Kursschwankungen rechnen müssten. Der Handel mit den neuen Aktien soll am 9. Dezember beginnen. Sie sind Teil einer Kapitalerhöhung von rund 4 Milliarden Franken, mit der die Credit Suisse ihre Neuaufstellung finanzieren will.