Eine Aktie belastet den Dow Jones besonders

Es ist noch zu früh, um sich wirklich Sorgen um die Rallye an der Wall Street zu machen. Denn der überwiegende Teil des Rückgangs des Dow Jones in den letzten neun Tagen kann einer einzigen Aktie zugeschrieben werden. Bis zum Handelsschluss am Dienstag hat UnitedHealth etwa 750 Punkte zum Rückgang des Dow um 1'564 Punkte seit Beginn der Verlustserie beigetragen. Um das in einen Kontext zu setzen: Das ist ein Rückgang von etwa 3,5 Prozent - und somit nicht gerade eine grosse Bewegung.