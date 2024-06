Die beiden Parteien sollten eine Vereinbarung schliessen, die die von US-Präsident Joe Biden am Freitag skizzierten Vorschläge für eine Feuerpause beinhalte, hiess es am Samstag in einem gemeinsamen Aufruf der vermittelnden Staaten USA, Ägypten und Katar. Die Vereinbarung würde sowohl der Bevölkerung im Gazastreifen als auch den israelischen Geiseln und deren Familien sofortige Erleichterung bringen. Der Vorschlag biete einen Fahrplan für einen dauerhaften Waffenstillstand und die Beendigung der Krise. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte jedoch, es werde keinen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen geben, solange die militärischen Kapazitäten der Hamas und deren Fähigkeiten zum Regieren nicht zerstört seien.