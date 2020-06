Dieser hatte in einem Interview unter anderem erklärt, dass die Gesellschaft nicht zum Verkauf steht. Gegen 10:50 Uhr gewinnen die Titel 2 Prozent auf 2,7 Franken (Tageshoch 2,82 Fr.). Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht dagegen nur hauchdünn 0,04 Prozent höher. Seit ihrem Tief am 23. März haben sich die Titel damit um rund 130 Prozent erholt. Gegenüber Jahresende 2019 resultiert aber noch ein kleines Minus.

CEO Sanderson scheint an die Zukunft des Vermögensverwalters zu glauben. Denn in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" schliesst er den Verkauf des Unternehmens aus. Zwar habe man diese Option geprüft, doch sei man zur Überzeugung gekommen, dass die vorgelegte Strategie die beste sei, um Mehrwert zu erzeugen.

Zudem beabsichtigt Sanderson auch nicht, substanzielle Teile des Geschäfts zu veräussern. Er könne sich im Gegenteil vorstellen, punktuell Teams hinzuzufügen, so der CEO weiter.

Sanderson hat den Chefposten beim kriselnden Vermögensverwalter im vergangenen September übernommen. Bereits im Februar hatte er mit der Bekanntgabe neuer Ziele für 2023 (Kosteneinsparungen 80 Mio, nachhaltiges Nettoneugeldwachstum, Vorsteuergewinn von 100 Mio etc.) ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Dieses wurde dann mit dem Ausbruch der Corona-Krise aber jäh gestoppt - und die Aktien fielen auf ein Tief von 1,18 Franken zurück.

(AWP)