UBS erhöht das Kursziel für Partners Group auf 1718 von 1139 Franken, belässt die Einstufung aber auf "Neutral". Das alte Kursziel lag deutlich unter dem aktuellen Niveau des Titels (rund 1600 Franken).

Der Vermögensverwalter Partners Group habe im ersten Halbjahr ein sehr starkes Wachstum bei den verwalteten Vermögen (AuM) gezeigt und gute Renditen eingefahren, schreibt Analyst Mate Nemes. Zudem deute der Blick auf die Konkurrenz ein weiterhin starkes Umfeld für Vermögensverwalter an.

Nicht zuletzt wegen des Niedrigzinsumfelds geht der UBS-Analyst somit auch für die kommenden Jahre von starken Zuflüssen für die Partners Group aus. Aus Bewertungsgründen bleibt er allerdings bei seinen Neutral-Rating.

Die Aktie von Partners Group steigt am Montag im frühen Handel bis 0,9 Prozent auf 1609 Franken. Der Titel hat in den letzten sechs Monaten fast 50 Prozent zugelegt, alleine in den letzten drei Wochen waren es 10 Prozent.

Die Aktie stellt seit letzten November durchweg neue Rekordwerte auf. Die Bewertung des Titels wird von der Analystengilde seit längerem als sehr hoch eingestuft, allerdings lässt das die Investoren unbeeeindruckt.

Partners Group hatte Mitte Juli die Entwicklung der Assets under Management bekannt gegeben und dabei deutlich über dem Konsens abgeschnitten.

